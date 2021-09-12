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التنمية المحلية ترد على إرجاء قرار نقل معارض السيارات : غير المرخصة فقط خارج الكتل السكنية

أرسلت إلى المحافظين دراسة لتوفير قطع أراضي خارج الكتل السكنية في المحافظات أسوة بالقاهرة
المال - خاص 11:18 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 11:18 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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حسم الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية ، الجدل المثال حول إرجاء قرار نقل معارض السيارات القديمة داخل الكتلة السكنية إلى خارج المدن.

جاء في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي حسم الجدل بشكل واضح في ذلك حيث أرسل إلى المحافظين دراسة لتوفير قطع أراضي خارج الكتل السكنية في المحافظات أسوة بالقاهرة لكي يتم إعتماد فيها مخصصات لنقل معارض السيارات غير المرخصة والتي تسبب تكدساً للسيارات داخل الكتل السكنية في الشوارع في المحافظات وعواصمها”.

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وأضاف: “الهدف من ذلك أن يكون هناك سوقاً منظماً لسوق السيارات الجديدة والمستعملة ووحدات إدارات الخدمات المتكاملة سواء فيما يخص الشهر الشهر العقاري وغيره من الجهات الوثيقة الصلة”.

لكنه عاد وشدد أن هذه القرارات تتعلق بالمعارض غير المرخصة ولايسري على القديمة ذات الوضع القانوني المستقر قائلاً: “أوضاعهم كما هي ولانية لنقلهم والقرار يتعلق بغير المرخصة والمقننة والتي تفترش الشوارع والأرصفة بما يؤدي إلى تكدس مرورري وسكني”.

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وكشف أن كثير من المحافظات بدأت بالفعل في توفير قطع الأراضي دعماً لهذا المشروع الضخم الذي يحافظ على النسق الحضاري للدولة المصرية لتكون أسواق السيارت منظمة كما هو الحال في الخارج.

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بقلم المال - خاص

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