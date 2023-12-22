«التنمية المحلية» تدعم 14 تكتلًا اقتصاديًا للعسل والأثاث والفخار والعطارة بالصعيد

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن الوزارة تدعم جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج، وهي تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا، وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم، والفاصوليا الخضراء بسوهاج، إضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا للرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط، والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصري والمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل على تنمية وتعزيز التكتلات ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ووضع خطة إستراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل بما يتماشى مع دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، للبدء في تنفيذ الأفكار والمقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع بما يدعم جهود الوزارتين في دعم المنتجات التراثية والحرفية واليدوية، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات المصرية.

وقالت وزيرة الهجرة إن مصر تملك الكثير من الفرص المتميزة، التي يمكن البناء عليها وتشجيع الشباب على أن يكونوا جزءًا من خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أن المنتجات المصرية شديدة الرقي، وتستحق الدعم لتصل إلى العالمية، بما لها من تعبير عن حضارة وتاريخ مصر الضارب في جذور الزمن، مشيرة إلى أن “منصة أيادي مصر” ذات ثراء كبير من المنتجات الفاخرة، التي تواكب مختلف الأذواق، فضلًا عن إتاحتها إلكترونيًا لمختلف الراغبين في اقتناء تلك التحف والمقتنيات المتميزة، التي توفر فرص العمل للكثير من الأسر والشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث يمكن معرفة منتجات المبادرة عبر موقعها الإلكتروني.

وتابعت إن المصريين بالخارج حريصون على الحديث عن تميز المنتجات المصرية، مطالبين بأن نتيح لهم سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية، التي تعكس التراث المصري وحرفية ومهارة الفنان المصري الذي نجح في تجسيد الواقع وتحويله إلى تحف فنية.

وأشارت إلى أن لقاءها مع وزير التنمية المحلية يهدف لدراسة مختلف الآليات التي تضمن وصول المنتجات المصرية إلى المصريين حول العالم، وكيفية نقلها لمختلف الدول، والاحتفاء بالمناسبات المصرية التاريخية والدينية والتراثية، بجانب تضمينها في قسم خاص بالتطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج في قسم خاص، تحت اسم “سوق المصريين بالخارج”، ليطرح به المنتجات المصرية المتميزة من أجهزة ومنتجات مصرية يدوية، لافتة إلى أنه الجاري العمل على تدشينه قريبًا.