«التنمية المحلية» تخطط لتطوير15 سوقا عشوائية قبل نهاية 2021

تخطط وزارة التنمية المحلية وصندوق تطوير العشوائيات للانتهاء من تطوير 15 سوقا عشوائية قبل نهاية 2021، وذلك بعد استلامها 30 سوقا خلال الفترة الماضية، من إجمالى 1150 يتم العمل على تطويرها بتكلفة إجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه.

ونجحت محافظة القاهرة فى افتتاح سوق التونسى الحضرى ليحل محل 5 أسواق عشوائية فى منطقة البساتين، على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحاتها بين 35 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا سيضمهم سوق الخردة.

وكشف صندوق تطوير العشوائيات فى تقرير له، أنه تم قطع شوط كبير فى مخطط التطوير والقضاء على العشوائيات، والانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية من إجمالى 357 منطقة، وجارٍ العمل حاليا فى 45 منطقة عشوائية.

وأضاف التقرير الذى اطلعت عليه «المال»، أن التكلفة الإجمالية لتطوير المناطق العشوائية تقدر بـ39 مليار جنيه، ويوجد 152 ألف فدان مناطق غير مخططة تمثل %37 من العمران، لافتا إلى أنه تم بدء العمل فى تطوير 79 منطقة غير مخططة تبلغ مساحتها 6941 فداناً.

وتابع أن التكلفة التقديرية للقضاء على المناطق غير المخططة فى مصر تتجاوز 318 مليار جنيه، ومستهدف الانتهاء منها قبل نهاية 2030 ضمن مخطط الدولة لتطوير كل المناطق العشوائية وغير المخططة.

وقال محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، إنه تمت إزالة 800 عقار بمنطقة إسطبل عنتر العشوائية بحى مصر القديمة، ونقل حوالى 3000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تمت إزالة أكثر من %90 من المساكن العشوائية منطقة بطن البقرة حيث تمت إزالة 591 عقارا عشوائيا حتى الآن من إجمالى 730 بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين 1721 أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.