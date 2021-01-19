«التنمية المحلية» تخصص مواقف بالمجان لشركة النصر للسيارات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة التنمية المحلية وافقت على تخصيص مواقف بالمجان لصالح شركة النصر للسيارات مزودة بالشواحن اللازمة للمركبات الكهربائية المقرر أن تبدأ العمل بحلول 2022.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى أمس، الذى عقده الوزير لتوقيع اتفاقيتين مع شركة «دونج فنج» الصينية لإعادة تأهيل مصنع «النصر»، وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر.

وأوضح الوزير أن سعر شحن البطارية كاملة يصل إلى 65 جنيها، وتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على أن يتم بيع الكيلو وات بسعر 47.5 قرش، بينما يتحمل صاحب السيارة 50 قرشا عن كل ساعة خلال عملية الشحن، بحد أقصى 7 جنيهات أثناء الشحنة الواحدة.

وأضاف توفيق أن المشروع يأتى فى إطار إستراتيجية تصنيع السيارات، التى تأخذ فى الاعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع الهام، ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة فى الشوارع ومواقف السيارات فى جميع أنحاء الدولة، وكذلك إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك وسياسات الدعم اللازمة والتى تمثل عاملاً مهماً فى تشجيع المستهلك على تغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل التى تم استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التى تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير.

وأوضح أن الوزارة استندت إلى دراسات فنية وتجارية فى سوق السيارات الكهربائية الحديثة، نتج عنها اختيار الصين وشركة دونج فنج، وموديل السيارة E70، مستهدفة الاستفادة من المردود الاقتصادى والبيئى وتحقيق النجاح المستدام فضلا عن مواكبة ذلك التوجه المتسارع الذى تتسابق إليه الصناعة العالمية.

وأضاف أن الخطة تستهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، على أن يتم البدء بنسبة %50 ثم تتوسع لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركتى «دونج فنج» الصينية، و«برايت-سكايز» المصرية، والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه.