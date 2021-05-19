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التنمية المحلية: تحرير 16085 مخالفة لقرار الغلق في التاسعة مساء (فيديو)

تم تحرير مخالفات منذ يوم 9 مايو و حتي مساء يوم 17 مايو الحالي لنحو 16 الفًا و85 محلا عاما
محمد مجدي 8:14 م, الأربعاء, 19 مايو 21 8:14 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء اليوم بإعادة فتح الشواطئ والمتنزهات العامة بداية من 22 مايو الحالي ، حيث كان القرار الصادر من غلق الشواطئ والمتنزهات حتى 21 مايو، مع الحفاظ على استمرار الإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم.

وقال قاسم ، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير على فضائية صدي البلد ، أن هناك تنسيق ما بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء و المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

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واضاف قاسم ، أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة بمختلف أنشطتها في الساعة 9 مساء ، تم تحرير مخالفات منذ يوم 9 مايو وحتى مساء يوم 17 مايو الحالي، لنحو 16 الفًا و85 محلا عاما، وذلك على مستوي الجمهورية.

وتابع قاسم ، أن تلك المحال ما بين 6729 محلًا تجاريًا، و3280 أسواقا، و2962 قاعة أفراح وعزاء ومراكز دروس خصوصيه و صالات جيم ، و 1859 مقهى، و791 ورشة ، و484 مطعما.

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وأشار قاسم، إلى أن المواعيد الصيفية المقررة كانت صادرة وقائمة قبل القرارات الأخيرة الخاصة باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ولكن حتى نهاية الشهر سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

مضيفا أن ساعات العمل تزيد ساعة خلال العطلة الأسبوعية وفقا للمواعيد الصيفية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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