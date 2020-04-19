«التنمية المحلية»: تحرير مخالفة لأي مواطن أو تجمعات على الشواطئ و«الكورنيش» غدًا

موضحا أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم تحرير مخالفة للشخص، وإبعاده من المكان المحظور وجوده فيه

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم منع وجود أى مواطن على طريق الكورنيش والشواطئ، سواء كان ذلك بشكل فردي أو مجموعات غدا الإثنين، موضحا أنه في حالة مخالفة ذلك سيتم تحرير مخالفة للشخص، وإبعاده من المكان المحظور وجوده فيه.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن جميع أماكن التنزه ستكون محظورة غدا طوال اليوم، وتشمل المولات والكورنيش والشواطئ، كما ستكون هناك دوريات شرطة تمر على تلك الطرق لمنع وجود أى شخص .

وأكد قاسم أن الوزارة تستهدف منع الاختلاط والتجمع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، مشيرا إلى أنه سيمنع التقل بين المدن والمحافظات.

وأشار إلى أن المحليات استغلت فترة حظر التجول لإزالة المخلفات والتعقيم للطرق والمنشآت، لافتا إلى أن هناك 2.5 مليون طن مخلفات صلبة من القمامة جمعت خلال 12 أسبوع.