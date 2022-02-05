التنمية المحلية تحذر من رفع تعريفة الركوب: هناك مسائلة قانونية (فيديو)

حذر خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، من رفع تعريفة الركوب بعد ثبات أسعار السولار مؤكدا أن هناك مسائلة قانونية لمن يخالف. جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة…

حذر خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، من رفع تعريفة الركوب بعد ثبات أسعار السولار مؤكدا أن هناك مسائلة قانونية لمن يخالف.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد “.

وأوضح أنه تم تحريك أسعار البنزين بقيمة ربع جنيه نتيجة التسعير التلقائي لأسعار المواد البترولية.

وشدد على أنه يتم تحريك أسعار السولار الذي تستخدمه غالبية وسائل النقل الجماعي في مصر.

وأكد وجود حملات مستمرة لمتابعة تعريفة الركوب ، مشددا على أنه من يخالف تعريفة الركوب المقررة يعرض نفسه للمسألة القانونية.