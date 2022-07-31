التنمية المحلية: تحديد مراكز المرحلة الثانية من «حياة كريمة» وضم 30 قرية بمطروح لأول مرة

كشف اللواء محمود شعراوي عن الانتهاء من تحديد مراكز المرحلة الثانية من مباردة حياة كريمة، وهي 52 مركزا في 19 محافظة (444 وحدة قروية – 1640 قرية رئيسية – حوالي 10 آلاف تابع)، موضحا أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة ضم 30 قرية من محافظة مطروح.

وأضاف “شعراوي” خلال كلمته في جلسة “حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة” والتي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر “مصر السيسي .. الطريق إلي الجمهورية الجديدة”، انه سيتم العمل بها على مستوى التجمعات الريفية وبحلول ونمط مشروعات يناسب الطبيعة العمرانية والاجتماعية والثقافية بهذه التجمعات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جار الانتهاء من حصر الاحتياجات ووضع خطة المشروعات التي سيتم تنفيذها بكل قرية من القرى المستهدفة، كما أنه جار حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة وكافة المباني الخدمية غير المستغلة بقرى المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها في إقامة المشروعات المخططة.

وأكد “شعراوي” أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتضمن تنفيذ 30 ألف مشروع رئيسي وفرعي على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

حياة كريمة تنتهي من 55% من المرحلة الأولي

وقال وزير التنمية المحلية إن استثمارات “حياة كريمة ” ستتخطى مبلغ تريليون جنيه خلال تنفيذ الثلاث مراحل ، لافتاً إلى أن المتوسط العام للتنفيذ على مستوى الجمهورية في محافظات المرحلة الأولي وصل إلى حوالي 55% .

وشدد وزير التنمية المحلية على التزام الدولة المصرية الكامل بنهو كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى على ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة حوالي 60 مليون مواطن يعيشون في قرى الريف المصري .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك بعض التحديات التي واجهت عملت تنفيذ المشروعات في مبادرة ” حياة كريمة ” ومنها تداعيات الأزمة المالية العالمية وتعثر سلاسل الامداد بالمكونات المستوردة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ، مشيراً الى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

بدء المرحلة الثانية فى اكتوبر

وأشار شعراوي إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المجتمعية بكافة الوحدات المحلية القروية بالمرحلة الثانية ولعبت دورا كبيرا في تحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية ، وسيتم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية أكتوبر 2022، على أن يتم البدء في تنفيذ باقي المشروعات يناير 2023.

وعرض الوزير خلال الجلسة أهم أدوار وزارة التنمية المحلية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي تتمثل في أدوار تنسيقية داعمة بشكل مباشر لتوفير الأراضي المطلوبة للمشروعات وتذليل معوقات التنفيذ والتنسيق وتعزيز وتنظيم مشاركة المواطنين في البرنامج من خلال لجان التنمية المجتمعية ، كما تتضمن أدوار الوزارة التنفيذية حيث تتولى التنفيذ المباشر للمشروعات المكملة لاستثمارات المبادرة الرئاسية وأهمها مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف ونقاط الإطفاء بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأوضح وزير التنمية المحلية ان هناك أدوار تشغيلية وداعمة تقوم بها الوزارة لاستدامة واستمرارية المستوى التنموي للقرى ويتمثل ذلك في تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتنسيق بين الجهات المنتقلة إليها وتطوير الهياكل المؤسسية للقرى وتدريب وتأهيل موظفي الإدارة المحلية ليتمكنوا من متابعة وتشغيل وصيانة الخدمات والمشروعات والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها المبادرة في القرى المستهدفة .

المباردات الرئاسية

وحول جهود الوزارة في توفير الأراضي لإقامة المشروعات في المبادرة الرئاسية ، قال اللواء محمود شعراوي أنه تم توفير حوالي 5321 قطعة أراضي وتسليمها لإنشاء المشروعات على أرض الواقع من إجمالي 99.64% ، وأشاد وزير التنمية المحلية بتبرعات المواطنين والتي بلغت حوالي 712 قطعة أراضي بنسبة 13% من إجمالي الأراضي المطلوبة بإجمالي 2 مليون متر بما يعادل 2 مليار جنيه ، كما أن نسبة نزع الملكية لم تتعدى حوالي 7% .

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل قال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك حيث تم توفير أكثر من 35 ألف فرصة عمل في 19 محافظة .

وأوضح شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتمديد الاحتياجات من مشروعات الإدارة المحلية ( مواقف – أسواق – نقاط إطفاء) حيث يتم إنشاء حوالي 511 مشروع بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه .

وأضاف “شعراوي” أن الجهات الدولية المعنية بعملية التنمية أشادت بمشروع حياة كريمة والذي يعد مشروع القرن ويجمع تحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى الريف المصري .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من 94 مجمع حكومي خدمي بالقرى المستهدفة من إجمالي 332 مجمع ، لافتا إلى قيام الوزارة من خلال التنسيق مع كافة ممثلي الوزارات والهيئات المقرر انتقالها للمجمع وعلى رأسها الداخلية والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة البريد ويضم المركز التكنولوجي حوالي 12 شباك تعمل كشبابيك أمامية لكافة الجهات.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم إعداد هيكل تنظيمي يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدم من خلال الوحدات المحلية لمرحلة بدء تشغيل مشروعات ومرافق ” حياة كريمة ” وتم اعتماد الهيكل من مجلس الوزراء في يناير ٢٠٢٢ وجاري اعتماده وتطبيقه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويضم الهيكل المطور للوحدة المحلية القروية حوالي ٢٠ موظف .

وأعلن وزير التنمية المحلية أن البرنامج التدريب الذي تنفذه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوحدات المحلية القروية في المراكز المستهدفة قارب على الانتهاء حيث يبلغ عدد الموظفين حوالي ١١٠٨٤ موظف ، لافتا الى ان البرنامج التدريبي تم تنفيذه في مركز سقارة للتدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج الأغذية العالمي واتحاد البلديات الهولندية بدعم من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .