التنمية المحلية تتفقد غرفة عمليات مركز السيطرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية وفداً من وزارة التنمية المحلية برئاسة المهندس هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة، يرافقه العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووليد مرسي مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمحافظة الإسكندرية، وأحمد العربي بقطاع التفتيش، والمهندس محمد أشرف بالإدارة المركزية للأزمات والكوارث.

تضمنت الزيارة تفقد غرفة مركز السيطرة والتحكم الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وغرفة العمليات الرئيسية، حيث تم متابعة سير العمل داخل الغرفة وكيفية التعامل مع البلاغات الواردة، وقد نالت غرفة ومركز السيطرة الثناء والشكر من قِبل اللجنة علي النظام المعمول به داخل الغرفة والكفاءة التي يتمتع بها العاملون بالشركة.

جدير بالذكر أن مركز السيطرة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية هو أول مركز تم إنشاؤه على مستوى الشركات التابعة، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات وشاشات العرض وأجهزة اللاسلكي، وجار العمل على ربطها بالشبكة الوطنية للأزمات والكوارث، وتحتوى الغرفة على (٦) خطوط رئيسية للمتابعة وتلقي البلاغات،

كما تحتوي على عدد من البرامج الخاصة بالشركة مثل نظام الإسكادا الخاصة بمتابعة المحطات والمعامل.

وعبّر العميد عمرو الشيخ عن تقديره للجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب بالإسكندرية للتصدى للأزمات والمخاطر،

كما دعا إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة والشركة القابضة والجهات المعنيه لضمان استمرارية الخدمة بأفضل شكل ممكن.