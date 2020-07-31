«التنمية المحلية» تتابع جهود محافظة الإسكندرية في إخماد «حريق المراكب»

سيتم العمل على تعويضهم فور انتهاء التحقيقات، قائلا: "أهم شيء سلامتكم وسلامة أبنائكم، وأي شيء آخر يعوض".

تابعت وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي قامت بها محافظة الإسكندرية لاخماد الحريق الذي شب في أماكن تصنيع المراكب بالأنفوشي.

وبحسب بيان الوزارة، تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، عصر اليوم، موقع الحريق الذي نشب بمنطقة تصنيع مراكب الصيد أمام شارع الحجاري بالأنفوشي في نطاق حي الجمرك، والذي تسبب في التهام عدد من مراكب الصيد وبعض الأكشاك الخشبية الموجودة على الشاطئ ، دون حدوث أي إصابات.

واستفسر المحافظ من أصحاب المراكب والأكشاك عن سبب الحريق والأضرار الواقعة عليهم جراء الحريق، مؤكدا أن الجهات الأمنية اتخذت الإجراءات وتم تحويل الأمر للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على تعويضهم فور انتهاء التحقيقات، قائلا: “أهم شيء سلامتكم وسلامة أبنائكم، وأي شيء آخر يعوض”.