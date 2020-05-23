التنمية المحلية تتابع إصلاح خط مياه مغذي لعدة مناطق بالجيزة

تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتها

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الجيرة لاصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل وكفرطهرمس والمريوطية بقطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية المياه.

والذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتها وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ .

ووجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه الي المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .