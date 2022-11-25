«التنمية المحلية» تبدأ تنفيذ مبادرة إتاحة أرصفة بمنطقة الزمالك لذوي الاحتياجات الخاصة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ عدد من الاتاحات فى حى الزمالك بالمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، وذلك فى ضوء بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومؤسسة “صناع الخير للتنمية ” وشركة بيبسى كولا مصر، لتنفيذ مبادرة “إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة”.

يأتي ذلك استكمالاً للمبادرة التي تتبناها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني والتي بدأت في حي المعادي بالقاهرة العام الماضى بالتعاون مع “مؤسسة مصر الخير” وبنك التعمير والإسكان لتنفيذ الاتاحة فى 28 شارع فى حى المعادى، والذى تم بمقتضاه الإنتهاء من تنفيذ كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التي تم تحديدها .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة المستمر على دعم ومساندة متحدى الاعاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، لافتا الى أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات ، لتوفير الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع .

توجيه الأجهزة التنفيذية

ونوه إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم العديد من التسهيلات لمتحدى الإعاقة، منها تحديد شباك خاص لتقديم الخدمات لهم فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة .

وأشار الوزير إلى تنظيم الوزارة دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الاشارة ، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية المتعاملة مع متحدى الاعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات، لافتا إلى أن الوزارة تقدم أيضا تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق صندوق التنمية المحلية ، بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6% ، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق.

وزير التنمية المحلية يشدد على سرعة استكمال البروتوكول

وتابع اللواء هشام آمنة، إن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الاعاقة على المحافظات للاسترشاد به اثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات مشدداً على سرعة استكمال تنفيذ البروتوكول فى الشوارع المحددة بمنطقة الزمالك ، ليتم تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة اشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه يحتاج للمساعدة بشكل مباشر ، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح وزير التنمية المحلية إنه وفقاً للبروتوكول الجديد، فقد تم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة ، ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة لتسهيل الأعمال وإنهاء كافة الإجراءات لسرعة تنفيذه والإنتهاء منه على أرض الواقع ، مشيراً إلى ترحيب الوزارة بالتوسع فى تنفيذ هذه المبادرة فى عدد آخر من أحياء القاهرة وباقى المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى .

وأضاف أن الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ البروتوكول في بعض شوارع حى الزمالك ، مثمناً الدور الذى تلعبه الشركات الكبرى في مصر للتوسع في برامج وأنشطة المسئولية المجتمعية لها ، و قال أن الدور الذي تلعبه منظمات العمل المجتمعي والمدنى والجمعيات الأهلية يتكامل مع جهود الحكومة سعياً لتوفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب المصرى بجميع المحافظات .

جدير بالذكر أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير والحركة لهم و ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون إحتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع .