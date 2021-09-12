«التنمية المحلية» تؤجل نقل معارض السيارات لأجل غير مسمى

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات إن وزارة التنمية المحلية أصدرت تعليمات للمحليات بإرسال إخطارات جديدة لمعارض السيارات تفيد بتأجيل تنفيذ قرارات النقل خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى؛ وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

كانت المحليات التى تتواجد فيها معارض للسيارات بدأت نهاية شهر مايو الماضى؛ إرسال إنذارات لأصحاب هذه المعارض بالإخلاء من المناطق السكنية خلال مدد زمنية متفاوتة تراوحت بين عدة أيام و3 شهور؛ دون تحديد بدائل يتم الانتقال للعمل فيها، وهو ما أثار استياء التجار والموزعين الذين عقدوا اجتماعًا لمناقشة الأزمة أبدوا خلاله التحفظ على قرارات وزارة التنمية المحلية مطالبين بتأجيل القرار مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.

وأوضح «زيتون» أن رابطة تجار السيارات رصدت تلقى معارض فى المهندسين الإخطارات الجديدة والتى تؤكد أن قرارات الإخلاء لا تزال تحت الدراسة وتم إرجاء تنفيذها، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر بادرة حسن نية من وزارة التنمية المحلية تجاه معارض السيارات، كما أنه يعتبر سندًا للشركات فى مواجهة مسئولى المحليات حتى لا يتعرضوا لغرامات أو تحرير محاضر ضدهم.

وأشار إلى أن هذا التأجيل الرسمى لعملية الإخلاء جاء بعد مجهودات ومطالبات من جانب رابطة تجار السيارات والشعبة العامة للسيارات بغرض الدفاع عن مصالح التجار والموزعين المتضررين من عملية الإخلاء؛ خاصة فى ظل عدم وجود بدائل للانتقال إليها.

واعتبر أن التعليمات الأخيرة تحمى قطاع تجارة وتوزيع السيارات لأنه سيصبح فى حوزة أصحاب المعارض مستند رسمى يلغى آثار إخطارات الإخلاء السابقة التى كان يجرى إرسالها حتى وقت قريب؛ رغم وعود مسئولى وزارة التنمية المحلية المتكررة بتأجيل عمليات الإخلاء، وهو الأمر الذى دفع التجار للمطالبة بصدور قرار رسمى يتضمن التوجهات الجديدة للوزارة وهو ما تم بالفعل مع وصول الإخطارات الجديدة إلى أصحاب المعارض.

وأكد أن التعمليات الصادرة للمحليات تتضمن تأجيل تنفيذ قرارات الإخلاء وليس إلغاء الإجراء بشكل كامل؛ لكن يمكن اعتبار ذلك خطوة ايجابية لحين البحث عن بدائل وحلول دائمة.

وتوقع «زيتون» أن ترسل بقية الأحياء إخطارات جديدة للمعارض التى تلقت إنذارات الإخلاء بما فى ذلك المعارض الواقعة خارج نطاق القاهرة الكبرى، وشملت الإنذارات المرسلة بالإخلاء فى وقت سابق مختلف المحافظات، بما فى ذلك معارض فى مركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا- على سبيل المثال؛ حيث منحتها الوحدة المحلية مهلة 30 يومًا للانتقال إلى خارج الكتل السكنية تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية بعدم منح تراخيص جديدة لمعارض السيارات وإخراج القائم منها لخارج الكتل السكنية.