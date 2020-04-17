التنمية المحلية : تأجيل أقساط المتعاقدين مع المحافظات 3 شهور لتقنين أوضاعهم

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أنه تم بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، الاتفاق علي قرار يتضمن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين من واضعى اليد على أملاك الدولة والذين قاموا بالتعاقد مع المحافظات لتقنين أوضاعهم وعليهم أقساط مستحقة خلال الفترة القادمة، لمدة 3 شهور .

وقال بيان صادر عن الوزارة صباح اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لكافة الجهات المعنية بالدولة بالتخفيف علي المواطنين من أجل تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأكد وزير التنمية المحلية إن جميع إجراءات التقنين من التسجيل على المنظومة وإجراءات التعاقد ودفع المقدمات مستمرة بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين الجادين الذين توافرت لهم شروط التقنين للحفاظ على أراضى وممتلكات الدولة وحقوق الشعب.