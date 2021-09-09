اقتصاد وأسواق

التنمية المحلية: برنامج تطوير الريف المصري يهدف لتحسين حياة ١٨ مليون مواطن

تعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في مشروعات الحاصلات الزراعية
عصام عميرة 1:19 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 1:19 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، إن المرحلة الحالية من برنامج تطوير الريف المصري سوف يستفيد منها حوالي ١٨ مليون مواطن في القري المستهدفة لإقامة مشروعات خدمية في جميع المجالات خاصة في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب ليصل إلى حوالي ١٠٠٪ .

وأشار وزير التنمية المحلية، في كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي، إلى وجود تعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي في مشروعات الحاصلات الزراعية ومن بينها محافظة الأقصر، مشيراً إلى إطلاق الوزارة مؤخراً المنصة الإلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية “أيادي مصر” بالتعاون مع البرنامج وهو المشروع الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من ناحية كما يسهم في تعزيز قدرات الفئات المهمشة والأسر وتمكين المرأة وتوظيف الشباب وتنمية القدرات المادية والغذائية من خلال المساعدة في تسويق المنتجات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, وهو ما يعزز دخل الأسرة ومواجهة التحديات الغذائية والصعوبات التي خلفتها جائحة كورونا.

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وشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم في ورشة “الأمن الغذائي والتوظيف في أفريقيا في عصر التحول الرقمي” والتي عقدت على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021 تحت عنوان “شراكات لتحقيق التنمية المستدامة” بمشاركة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه من بين مكاسب تلك المنصة الإلكترونية ولدى عرضها على الأشقاء الأفارقة في إطار منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية UCLG-Africa أن قام المجلس التنفيذي الـ25 للمنظمة بتبني مشروع مشابه وهو “أيادي افريقيا” والذي من خلاله سيتم إنشاء منصة إلكترونية للمنتجات اليدوية الأفريقية بكل ما تحمله من أبعاد تراثية وثقافية ومخزون حضاري أفريقي لعرضه على العالم.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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