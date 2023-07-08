التنمية المحلية: انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، عن بدء المحافظات، اليوم السبت، في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وتستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

وشدد على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الأجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.