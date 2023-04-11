التنمية المحلية: استعدادات قصوى للتأكد من توافر السلع الغذائية حتى بعد العيد

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر المبارك، خاصة المنتجات التي يقبل عليها الناس في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه وزير التنمية المحلية بحسب بيان، اليوم الثلاثاء المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية؛ للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.