التنمية المحلية : إطلاق مشروع الكارت الذكي نقلة نوعية لتوفير المعلومات

الصاوي أحمدأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن مشروع الحيازة الإلكترونية الذي بدأت مرحلته الأولى، اليوم، يمثل نقلة نوعية لتوفير المعلومات الزراعية، ويعتبر الأضخم من حيث الحجم بعد مشروع التعداد السكاني.وقال الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في وزارة الزراعة، اليوم، بمناسب

الصاوي أحمد





أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن مشروع الحيازة الإلكترونية الذي بدأت مرحلته الأولى، اليوم، يمثل نقلة نوعية لتوفير المعلومات الزراعية، ويعتبر الأضخم من حيث الحجم بعد مشروع التعداد السكاني.

وقال الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في وزارة الزراعة، اليوم، بمناسبة افتتاح مقر مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية في مقر الوزارة، إن هذا التوجه سيحقق انطلاقة اقتصادية مهمة لمصر؛ لما يوفره من مزايا المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بسعر أقل نظرًا لتوفير الدعم لمستحقيه، فضلًا عن اختصار الوقت والجهد.

وافتتح، اليوم، وزراء الزراعة والتخطيط والإنتاج الحربي والتنمية المحلية، المركز في الدور الثالث بديوان عام وزارة الزراعة، وسيكون نواة لميكنة الحيازة الإلكترونية في كل المحافظات، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأعلنت الحكومة أنه سيتم تزويد الجمعيات الزراعية بأجهزة الحاسب الآلي لميكنة الحيازة الزراعية في المحافظات، حسب كل مرحلة.

وانطلقت، اليوم، المرحلة الأولى من الحيازة الإلكترونية بواقع 2 مليون بطاقة إلكترونية في المحافظات، من إجمالي 6.8 مليون بطاقة حيازة ورقية.