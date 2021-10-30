التنمية المحلية : أنفقنا 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصعيد

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج تنموى يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج تنموى يمكن تعميمه بباقى محافظات الصعيد، وتم المد الجغرافي للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتى المنيا وأسيوط وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي والحكومة المصرية.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على هامش فعاليات يوم المدن العالمي، والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.

وقال اللواء محمود شعراوي إن ألدولة المصرية قامت بتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد على مدار السبع سنوات الماضية منذ تولي الـرئيس السيسي، حوالي 375 مليار جنيه لتحسين مستوي جميع الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل .

برنامج التنمية المحلية فى الصعيد

وأضاف وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يركز على 3 مكونات هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، فيما يعمل المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية و التخطيط المحلي وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية و دعم النظم الجغرافية.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن البرنامج الذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات يعمل عَلِي دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية و حوكمة عملها و دعم اللامركزية وتمكين المحافظات.

وأكد شعراوي أن البرنامج ساهم منذ يناير 2018 وحتى نهاية العام المالي 2020 /2021 فى تنفيذ 3589 مشروعا فى محافظتى قنا وسوهاج بتكلفة تقترب من ال 10 مليارات جنيه فى قطاعات مياه الشر