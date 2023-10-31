التنمية الصيني: أصدرنا تمويلات في مصر بـ6.48 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث

قال بنك التنمية الصيني، إنه أصدر تمويلات في مصر بقيمة 6.48 مليار دولار أمريكي وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف بنك التنمية الصيني في بيان صحفي اليوم، أن التمويلات سالفة الذكر شملت مجالات التعاون المالي، وإنشاء البنية التحتية، والتصنيع، والمجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن أبرز التمويلات التي قدمها كانت لصالح مؤسسات كالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تمويل شبكة نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلو وات.

وأعلن بنك التنمية الصيني أيضًا اليوم توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات يوان صيني مع البنك المركزي المصري، مضيفًا أنه صرف كامل اتفاقية هذا التمويل.

وأضاف بنك التنمية الصيني، أن الاتفاق جرى توقيعه خلال انعقاد منتدى قمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية “بكين” مؤخرًا.