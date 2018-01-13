التنمية الصناعية: 28.5 مليون متر طروحات أراضٍ خلال عامين

محمد ريحانبلغ إجمالي طروحات الأراضي من هيئة التنمية الصناعية، خلال العامين الماضيين، 28.5 مليون متر مربع، حسبما صرح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة.وأشار عبدالرازق، إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 42 مليار جنيه، من خلال تلك الطروحات.تأتي الطروحات وفقًا لإستراتيجية التنمية ا

محمد ريحان

بلغ إجمالي طروحات الأراضي من هيئة التنمية الصناعية، خلال العامين الماضيين، 28.5 مليون متر مربع، حسبما صرح المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة.

وأشار عبدالرازق، إلى أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 42 مليار جنيه، من خلال تلك الطروحات.

تأتي الطروحات وفقًا لإستراتيجية التنمية الصناعية 2020، التي أعلنت عنها الوزارة خلال العام الماضي، والرامية لطرح 60 مليون متر مربع.

وأوضح أن الهيئة تنتهي من إنشاء 3 مجمعات صناعية، خلال الشهر المقبل، ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لإنشاء 22 مجمع بحلول عام 2020.