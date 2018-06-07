التنمية الصناعية يمول أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط

ماجد فهمي: توفر 70% من احتياجات السوق.. وتأتي ضمن خطتنا للتمويل والتجزئة لأغراض تنموية حمدي عزام: تغطية طلبات 140 مستثمرًا.. وتمويل الوحدات بفائدة 5% وفترتا سداد وسماح تصل إلى خمس سنواتطارق جلال: 120 معرضًا و680 وكالة و50 محطة تصدير مقومات أساسية للبورصة.. و25 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع

ماجد فهمي: توفر 70% من احتياجات السوق.. وتأتي ضمن خطتنا للتمويل والتجزئة لأغراض تنموية

حمدي عزام: تغطية طلبات 140 مستثمرًا.. وتمويل الوحدات بفائدة 5% وفترتا سداد وسماح تصل إلى خمس سنوات

طارق جلال: 120 معرضًا و680 وكالة و50 محطة تصدير مقومات أساسية للبورصة.. و25 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع





سيد بدر

استمرارًا لدوره الوطني في دعم المشروعات القومية يقود بنك التنمية الصناعية منفردًا تمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط على مساحة 57 فدانًا بمركز بدر محافظة البحيرة بتمويلاات تتجاوز 132 مليون جنيه حتى الآن.

وتضم البورصة طبقًا للمخطط العام منطقة للمعارض والوكالات ومحطات للتصدير، إضافة لمصانع استغلال الفاقد الزراعي والصناعات التكميلية ومنطقة خدمات يتم إنشاؤها بالتعاون مع محافظة البحيرة والغرفة التجارية بالمحافظة.

قال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن تمويل هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب الرابع الذي عقد بمكتبة الإسكندرية مؤخرًا بضرورة الانتهاء من إنشاء هذه البورصة خلال عام على الأكثر باعتبارها أحد المشروعات القومية ذات النفع العام.

وأضاف فهمي أن البنك يتبنى فكرة التمويل والتجزئة لأغراض تنموية، وهذا ما سيحققه المشروع حيث إنه يعمل على توفير 70% من احتياجات السوق ويعمل على خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% للقضاء على احتكار التجار وتقليل دور الوسطاء والحد من انتشار التجارة العشوائية.

وصرح حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، بأن هذا المشروع يغطي طلبات 140 مستثمرًا بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيه حتى الآن، من بينها طلبات ما زالت تحت الدراسة وإعادة البحث، وهو يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة بفترة سماح تصل إلى خمس سنوات، وتمويل يصل إلى 70% من قيمة الوحدات الخاصة بالبورصة.

وأكد عزّام أن هذا التمويل ثمرة توقيع بروتوكول بين البنك والغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة فتحي مرسي في أكتوبر الماضي لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في إنشاء بورصة هي الأُولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط لتغذية الأسواق بكل ما تحتاجه من الخضر والفاكهة.

من جانبه قال طارق جلال، المشرف على المناطق الائتمانية ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إنه تم اختيار موقع المشروع بعناية حيث إنه يقع على مساحة 57 فدانًا بقرية السخنة مركز بدر محافظة البحيرة، باعتبار أن المنطقة المحيطة تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتقع بين محورين مهمين للنقل التجاري هما الطريق الصحراوي الدولي والطريق الزراعي.

وأضاف جلال أن المشروع يوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضم ثلاثة محاور رئيسية هي منطقة المعارض وتضم 120 معرضًا و680 وكالة و130 ثلاجة، إضافة إلى 50 محطة تصدير، والمحور الثاني يضم المنطقة الصناعية وبها مصانع لاستغلال الفاقد الزراعي والصناعات التكميلية، مثل العصائر والمربات والمركزات والكرتون والتعبئة والتغليف، والمحور الثالث يضم منطقة للخدمات.