«التنمية الصناعية» يضخ 4 مليارات جنيه لصالح الـ «SMEs»

قالت غادة البيلي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية «IDB» إن حجم التسهيلات الممنوحة من مصرفها لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر «SMEs» بلغ حوالى 4 مليارات جنيه بنهاية نوفمبر.

وأشارت إلى أن تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سجلت 1.7 مليار جنيه تقريباً من إجمالى المحفظة.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تجاوزت %26 من إجمالى محفظة البنك الكلية تقريباً.

على صعيد آخر، أشارت «البيلي» إلى أن مصرفها بدأ فى نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي.

ويعمل «IDB» على تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية لعُملائه من الأفراد والمُؤسّسات والشركات بمُختلف أنواعها.

ويقدّم البنك خدماته لعُملائه فى جميع الأنشطة الاقتصادية والتنموية بجانب الأوعية الادخارية المتعددة المزايا وتوفير العُملات الأجنبيّة اللازمة لاستيراد الخامات والآلات والمُعدّات .

وترتكز خطة البنك على التوسّع من خلال شبكة من الفروع لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، خصوصا المناطق الإستراتيجية والحيوية.

ويعكف البنك على إطلاق مجموعة من خدمات التحصيل المختلفة، ونقل الأموال والشيكات والمستندات التجارية لقطاع الشركات لتغطية احتياجاتهم بشكل سريع و آمن.

ويستعد «IDB» لطرح حلول مصرفية رقمية مثل خدمة الإنترنت والموبايل البنكى لعملائه من الشركات و الأفراد للاطلاع بما يسمح لهم بتنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر وأيضًا الاشتراك فى خدمة المدفوعات اللحظية «IPN».