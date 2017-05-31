التنمية الصناعية يضخ أكثر من 450 مليون في مبادرة المركزي

هبة محمد: قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن مصرفه يعد من أنشط البنوك فى تفعيل مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، إذ منح ما يزيد على 450 مليون جنيه قروضاً فى إطار المبادرة، بهدف تيسير…

هبة محمد:

قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن مصرفه يعد من أنشط البنوك فى تفعيل مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، إذ منح ما يزيد على 450 مليون جنيه قروضاً فى إطار المبادرة، بهدف تيسير حصول تلك الشرائح على شقق سكنية بفائدة منخفضة.

ولفت فهمى إلى أن شريحة محدودى الدخل تستحوذ على النسبة العظمى من التمويل عبر التعاقد مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مشيراً إلى أن مصرفه يدرس حالياً عددًا كبيرًا من الحالات بين محدودى ومتوسطى الدخل، ومن المرتقب الموافقة على تمويلها فى المرحلة المقبلة.

وأشار «فهمى» إلى أهمية هذا النوع من التمويلات لمساندة شرائح المجتمع وتحقيق التنمية المجتمعية، مشيداً بدور البنك المركزى فى تدشين المبادرة وتعزيز موقف البنوك فى تفعيلها.

كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، قد قال فى تصريحات سابقة إن حجم تمويلات مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بالبنوك بلغ 6 مليارات جنيه منذ بداية تدشينها حتى الآن، لافتاً إلى أن القيمة المستهدف ضخها تصل إلى 10 مليارات جنيه، وقابلة للزيادة فى حال ارتفاع حجم الطلب.

وأضاف أن المركزى يتعاون بصورة مكثفة مع صندوق دعم التمويل العقارى بهدف توسعة دائرة المستفيدين، واصفاً المبادرة بأنها من أنجح المبادرات التى دشنها البنك، إذ لم يكتفِ البنك بالاقتصار على شريحة محدودى ومتوسطى الدخل، وإنما تمت إضافة شرائح أخرى هى الأقل دخلًا، بجانب شريحة فوق المتوسط.

ودشن البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل خلال العام الماضى، ورصد لها 20 مليار جنيه، لكنه أضاف بعدها بعض التعديلات ليتم إضافة شريحة الأقل دخلاً والفئات فوق المتوسطة، بتمويل حده الأقصى 950 ألف جنيه حتى 20 عاماً بفائدة من %5 حتى %10.5 حسب الشريحة المستهدفة.