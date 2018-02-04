التنمية الصناعية يستهدف خفض الديون المتعثرة إلى 800 مليون جنيه

سيد بدريستهدف بنك التنمية الصناعية، تنفيذ تسويات مع عملاء متعثرين بقيمة 400 مليون جنيه، خلال العام الجاري.وقال حمدي عزام، نائب رئيس البنك، في تصريحات لـ"المال"، إن البنك يستهدف خفض محفظة الديون المتعثرة إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.وحقق البنك

سيد بدر

يستهدف بنك التنمية الصناعية، تنفيذ تسويات مع عملاء متعثرين بقيمة 400 مليون جنيه، خلال العام الجاري.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس البنك، في تصريحات لـ”المال”، إن البنك يستهدف خفض محفظة الديون المتعثرة إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وحقق البنك خفضًا بمحفظة القروض المتعثرة بقيمة 273 مليون جنيه خلال العام الماضي، لتتراجع إلى 14% من إجمالي محفظة الائتمان للعملاء، والتي سجلت 7.6 مليارات جنيه، منها 6.5 مليارات محفظة منتظمة.

ونجح في زيادة أرباحه إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، وتحقيق نمو في مركزه المالي بنسبة 132.5%، ليصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2017، مقابل 8.6 مليارات جنيه بنهاية 2016، لكنه يعاني من فجوة خسائر مرحلة تصل إلى 1.3 مليار جنيه.

وأكد نائب رئيس البنك، أن مصرفه يمتلك خطة واضحة لسد فجوة الخسائر المرحلة عبر موارده المالية دون الحاجة لدعم من وزارة المالية، وتدعيم رأسماله الذي يبلغ خلال الفترة الحالية 500 مليون جنيه.

ورفع البنك المركزي في المسودة الأولية لقانون البنوك الجديد الحد الأدنى لرأسمال بنوك القطاع المصرفي إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 500 مليون جنيه في القانون الحالي رقم 88 لعام 2003.

ويعتبر بنك التنمية الصناعية أحد ثلاثة بنوك متخصصة بجانب البنكين الزراعي المصري والعقاري تعاني من مشكلات في هيكلها المالي، وتسعى بالتعاون مع البنك المركزي لإتمام خطة إعادة الهيكلة، وتدعيم قاعدتها الرأسمالية والتغلب على الخسائر والديون المتعثرة التي تعاني منها.

وكشف البنك، في بيان نشرته “المال”، عن ارتفاع محفظة تمويل الشركات الكبرى بنهاية العام الماضي إلى 3.6 مليار جنيه بارتفاع 38%، وكذلك ارتفاع محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام، بنمو 1366% عن 2011.

وزادت محفظة قروض التجزئة إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو 52% على أساس سنوي.

كما ضخ البنك تمويلات بقيمة 120 مليون جنيه لتمويل توصيل الغاز للمنازل، فيما بلغت محفظة مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 340 مليون جنيه بنهاية 2017.

وحققت محفظة ودائع البنك ارتفاعًا بـ 10 مليارات جنيه، بنمو 247% خلال العام الماضي، لتصل إلى 14 مليار جنيه، بدعم ارتفاع معدلات الفائدة وطرح الشهادات مرتفعة العائد.