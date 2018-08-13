«التنمية الصناعية» يبيع أصولاً عقارية بقيمة 2 مليون جنيه

قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مزادى بيع بعض الأصول المملوكة للبنك يومى 12 و15 يوليو الماضى، أسفرا عن بيع شقة وشاليه بقيمة 2 مليون جنيه.

كان البنك قد طرح مزادين لبيع بعض الأصول الأول 12 يوليو الجارى، لبيع 5 شاليهات بالساحل الشمالى، وأرض بمساحة 1460 م بالعجمى، وشقة بسموحة و2 محل بمنطقة سيدى بشر.

الثانى يوم 15 من نفس الشهر لبيع مبنى البنك بالسادس من أكتوبر بالحى السادس، ومبنى بمساحة 300 م بشارع العشرين بالمنطقة الصناعية، بجانب 3 شقق بالعاشر من رمضان وشارع جمال عبدالناصر، ومخزن مساحة 426.4 متر بالمقطمة.

أوضح عزام، فى تصريح لـ»المال»، أن مصرفه يعتزم بيع أصول آلت إليه نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين بقيمة 40 مليون جنيه، تطبيقًا لتعليمات البنك المركزى الخاصة بالأصول المنقولة والعقارية.

أوضح نائب رئيس البنك أن هناك عقد مزادات لبيع الأصول بشكل متتابع تطبيقًا لتعليمات البنك المركزى، لافتًا إلى أن هناك أصول ثابتة أخرى خاصة بالبنك يعتزم بيعها لدعم المركز المالى وهى بالقاهرة الجديدة ووسط البلد وتصل قيمتها لمبالغ كبيرة.

ومطلع العام الجارى، قال عزام إن مصرفه يمتلك خطة لمضاعفة حجم الربحية من 500 مليون جنيهن نهاية 2017 لنحو مليار جنيه نهاية العام المقبل، وسد فجوة الخسائر المرحلة البالغة 800 مليون جنيه، عبر إجراءات منها التخلص من أصول عقارية غير مستغلة تمكن البنك من ضبط مركزه المالى.

أضاف نائب رئيس البنك، أن مصرفه يعتزم الانتقال لمقر إدارى جديد يضم إدارات البنك بوسط القاهرة، منوهًا أن مصرفه اشترى قطعة أرض على مساحة 5 آلاف م لإنشاء مبنى ومقر إدارى بالحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشار إلى أن البنك حصل على موافقة جمعيته العمومية لتغير العلامة التجارية إلى «التنمية الصناعية» بدلا من «التنمية الصناعية والعمال» وينتظر موافقة البنك المركزى للشروع فى تجديد الفروع وإطلاق حملات إعلامية حول العلامة التجارية الجديدة.

حقق البنك خلال النصف الأول من العام، أرباحًا بقيمة 140 مليون جنيه، وسجلت محفظة الودائع 18 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، بينما ارتفعت محفظة القروض لتسجل 7.4 مليار جنيه.





