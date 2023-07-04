التنمية الصناعية وقانون تفضيل المنتج المحلي.. أبرز تشريعات القطاع خلال الـ9 سنوات الماضية

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014.

,أضاف سمير أن الحكومة المصرية أولت اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي: