التنمية الصناعية: مصر في مقدمة الوجهات الاستثمارية للإماراتيين

محمد ريحانتختتم اليوم – الأربعاء - فاعليات ملتقي الاستثمار السنوي بإمارة دبي والذي شارك فيه وفد من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، ومركز تحديث الصناعة برئاسة المهندس أحمد طه المدير التنفيذي للمركز حيث قام الوفد المصرى

محمد ريحان

تختتم اليوم – الأربعاء – فاعليات ملتقي الاستثمار السنوي بإمارة دبي والذي شارك فيه وفد من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، ومركز تحديث الصناعة برئاسة المهندس أحمد طه المدير التنفيذي للمركز حيث قام الوفد المصرى باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وبصفة خاصة في القطاع الصناعي أمام المشاركين بهذا المحفل الدولي، والذى استضافته امارة دبى خلال الفترة من 9 إلى 11 من أبريل الجاري.

وأوضح عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الملتقى خرج بعدد من النتائج الإيجابية التي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري على رأسها اعلان جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن المجلس قدد حدد 5 وجهات استثمارية في مقدمتها مصر للمستثمرين الإماراتيين في المرحلة المقبلة، بحيث تكون مصر هي وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري، باعتبارها من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم للاستثمارات الإماراتية حالياً، وهو الأمر الذى سيسهم في تدفق الاستثمارات الامارتية إلى مصر خلال المرحلة المقبلة .

وأضاف أن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أكد أن مصر تشهد حالياً زخماً استثمارياً واسعاً خاصةً في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.

ومن جانبه أشار الوزير مفوض تجارى الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجارى المصرى بدبى أن قرار مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بوضع مصر على رأس الواجهات الاستثمارية امام الاستثمارات الإمارتية يأتي نتيجة للمباحثات الناجحة التي أجراها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال زيارته لمصر للمشاركة في فاعليات اللجنة التجارية المصرية الإماراتية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة خلال شهر مارس الماضى وتم خلالها الاتفاق على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات من خلال فتح المجال امام القطاع الخاص بالبلدين لاقامة شراكات استثمارية فى مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن مشاركة المركز في هذا الحدث الدولى الهام والذى يعد أكبر منصة استثمارية عالمية من نوعها في العالم للاستثمار المباشر قد ساهمت في عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقى حيث تم استعراض الإمكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في السوق المصرى، وكذا الخدمات العديدة التي يقدمها المركز للشركات الصناعية المستثمرة في مصر.

ولفت طه إلى انه تم ايضاً افتتاح المعرض المصاحب للملتقى والذى يشارك فيه عدد خمس شركات من الشركات المصرية الناشئة والتي تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مشتركة بين مجتمع الاعمال المصرى والمنظم الاماراتى للملتقى، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركات الخمس الناشئة قد تم اختيارها من ٢٢ شركة تقدمت للمسابقة التى نظمها مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع Creative Hub Egypt التابع للمركز منذ عدة أسابيع.

