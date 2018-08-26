«التنمية الصناعية»: لا نية لفتح فروع جديدة العام الحالى

- مصدر: نركز على تحديث الموجود بهدف الربط الإلكتروني لجميع المراكزأحمد اللاهونى :قال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ليس لديها أى نية لفتح فروع جديدة خلال العام المالى الحالى 2018/2019.وأضاف المصدر فى تصريحات لـ "المال"، أن الهيئة تسعى لتحديث الفروع والمكاتب المختلفة

– مصدر: نركز على تحديث الموجود بهدف الربط الإلكتروني لجميع المراكز

أحمد اللاهونى :

قال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ليس لديها أى نية لفتح فروع جديدة خلال العام المالى الحالى 2018/2019.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ “المال”، أن الهيئة تسعى لتحديث الفروع والمكاتب المختلفة بالمحافظات وعددها 22، ضمن مشروع الميكنة الجديد بهدف الربط الإلكترونى لها جميعًا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى تيسيرًا على الصناع.

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة خدمات هيئة التنمية الصناعية المقدمة للمستثمرين “تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى – الدفع الإلكترونى” خلال شهر ونصف.