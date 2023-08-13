التنمية الصناعية: طرح 790 قطعة أرض في 15 محافظة

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح اراضي في 15 محافظة بعدد 790 قطعة أرض، وتم اصدار أكثر من 7 آلاف رخصة مصنع على مستوي الجمهورية.

وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه تم إصدار 7 آلاف 166 رخصة مصنع جديد من 3 يوليو 2022 وحتى الآن، إما بالاخطار أو إخطار مسبق.

وتابع عبد الكريم فائلا: “منها 179 رخصة مصنع مسبق وهي مصانع كبيرة ومهمة، وكل قطاع من القطاعات الهندسية والكيماوي والغذائية وخلافه، مشيرًا إلي أن جميع تلك الرخصة تم اصدارها وبدء العمل في تلك المصانع.

وأوضح عبد الكريم انه يتم إصدار رخصة المصنع بالاخطار في غضون 20 يومًا، بدلا من سنة وذلك حتي في الرخص عالية المخاطر، مشيرًا إلي أن هناك رخص يتم اإصدارها خلال 5 أيام.