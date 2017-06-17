التنمية الصناعية: طرح 173 قطعة أرض بالمجان في الصعيد

أحمد اللاهوني:أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان بمحافظات الصعيد منذ صدور قرارات المجلس الأعلي للاستثمار إلى 173 قطعة أرض بإجمالى مساحة 520 ألف متر مربع شملت محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان، لافتا إلي أنه من المقرر أن

أحمد اللاهوني:

أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالي ما تم تخصيصه من أراض صناعية بالمجان بمحافظات الصعيد منذ صدور قرارات المجلس الأعلي للاستثمار إلى 173 قطعة أرض بإجمالى مساحة 520 ألف متر مربع شملت محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان، لافتا إلي أنه من المقرر أن يتم الشهر المقبل تسليم عقود تخصيص أراض بالمجان بمحافظتي أسوان وبني سويف.

جاء ذلك خلال تسليم عدد من عقود الأراضي الجديدة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بمحافظة المنيا اليوم.

وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح 4 مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسوان، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، لافتا إلي أن المجمعات الـ4 الأولي التي تم طرحها الشهر الماضي وشملت محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط قد قامت 4 شركات مطور صناعي بسحب 7 كراسات شروط، وجار الرد علي استفساراتها، حيث من المقرر بدء تلقي عروض الشركات خلال الشهر المقبل.

وقال الوزير إنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط والترفيق لـ4 مجمعات قبل نهاية العام الجاري، حيث تصل مساحة المجمع الواحد 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير في كل محافظة

وأضاف أن إحداث تنمية صناعية حقيقة بمحافظات الصعيد هو أحد أهم أولويات استراتيجية التنمية الصناعية التي تنفذها الوزارة حاليا، لافتا إلي أن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، والخاصة بمنح الاراضي الصناعية بالمجان للصعيد قد أسهمت في زيادة الطلب علي الاستثمار في الأنشطة الصناعية بمحافظات الوجه القبلي، حيث تم اليوم تسليم عقود تخصيص لـ72 قطعة أرض بالمجان للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مساحة 276.5 ألف متر مربع وتشمل مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والتعدينية ومواد البناء.