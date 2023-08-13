التنمية الصناعية: سنوفر عمالة جديدة عددها 62 ألفا من 565 مشروعا جديدا

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم تنفيذ 565 مشروع في القطاعات الصناعية المتخصصة غذائية وصناعية، على مساحة 4.28 مليون متر مربع بحجم استثمارات 57 مليار جنيه وعدد عمالة 62 ألف عامل.

وقال عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن أكثر من نصف المشاريع التي تم إصدار تراخيص لها بعدد 7 آلاف و166 رخصة تشغيل تمس الفجوة الاستيرادية التي يحتاجها المواطن.

وأضاف عبد الكريم أنه تم عمل خريطة لسد الفجوة الاستيرادية بعدد 152 فرصة استثمارية قيمتهم من 25 إلي 30 مليار دولار سنويًا استيراد، موضحَا أن تلك الفرص التي تم حرصها سواء كانت خامات أو منتجات او مستلزمات، تم عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب.

وتابع عبد الكريم أن الـ 565 مشروع تم تنفيذه يمثل 55% من الفجوة الاستيرادية، مشيرًا إلي أن من تلك المشروعات صناعات هندسية وكيماوية وغذائية وملابس، والصادرات المصرية بدأت في تحسن على الرغم من الظروف العالمية.