التنمية الصناعية: جذبنا أكثر من 400 مستثمر في أقل من شهر

عمر سالمقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن خريطة الاستثمار الصناعي التي أعلن عنها المهندس طارق قابيل منذ اسابيع فتحت الباب لعصر جديد من الشفافية في التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة المواتية للاستثمار الصناعيوكشف عن زيارة مئات الآلاف حول العالم لموقع الخري

عمر سالم

قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن خريطة الاستثمار الصناعي التي أعلن عنها المهندس طارق قابيل منذ اسابيع فتحت الباب لعصر جديد من الشفافية في التعامل مع المستثمرين وتوفير البيئة المواتية للاستثمار الصناعي

وكشف عن زيارة مئات الآلاف حول العالم لموقع الخريطة الالكتروني منذ اطلاقها منذ اقل من شهر وجذبت اهتمام ما يقرب من 400 مستثمر حتى الان .

وأشار عبدالرازق خلال كلمة رئيس الهيئة أمس الثلاثاء في إطار اجتماعات الدورة العاشرة لمجلس الأعمال المصرى الكوري إلى أن الصادرات الكورية تركزت في الأساس على قطاع الآلات ومعدات النقل.

ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة متاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في العديد من المجالات

وأوضح أن كوريا الجنوبية كانت شريكا تجاريا استراتيجيا لمصر وأن هناك جهودا ملموسة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا

وكشف أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين تخطى خلال الفترة من 2014 حتى 2017 ما يقرب من 2 مليار دولار في العام

وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة 2020 تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (والذي وصلت مساهمته الى 17% عام 2016), ومن ثم خلق فرص عمل جديدة ومستدامة ودعم وتعميق تنافسية سلاسل القيمة المضافة للصناعة المصرية

وحضر الاجتماعات كلاً من بحضور حازم فهمى سفير مصر الجديد في كوريا الجنوبية و المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين و الدكتور رؤوف غبور رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري و ميونج سو هو رئيس الجانب الكوري بالمجلس.

** إنجازات



وقال عبد الرازق إن الهيئة نجحت في انجاز اصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون التراخيص الصناعية والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لاصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوم الى 7 ايام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.

وأضاف أن استراتيجية التنمية الصناعية 2020 تستهدف توفير 60 مليون م2 اراض صناعية كاملة المرافق خلال اربع سنوات ما يعادل ستة اضعاف ما تم طرحه خلال الثمان اعوام السابقة لاطلاق الاستراتيجية , مما سيوفر ما يزيد عن 3 مليون فرصة عمل دائمة وموزعة بتوازن على جميع محافظات الجمهورية

وأشار إلى أنه في سبيل وصول الهيئة لاهدافها المنشودة فهي تعتمد بالاساس على شركائها الاستراتيجيين من حكومات وشركات القطاع الخاص للدول الصديقة ومن أهمهم دولة كورية الجنوبية لدعم الاستثمار الأجنبي ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الادارة الحديثة بالتعاون مع الجانب الكوري

وأوضح أنه في إطار خطة الهيئة لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة والمجمعات الصناعية تم تأسيس شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية بالجمهورية.

وكشف أنه جاري تأسيس موارد الشركة طبقا لخطة عمل تمت بالتعاون مع مؤسسة GIZ الالمانية لضمان الادارة الحديثة والصيانة للمناطق الصناعية طبقا للمعايير العالمية متطلعا للتعاون مع شركائنا في كوريا الجتوبية لمساعدتنا في هذا الشأن بما يملكونه من خبرات كبيرة في ادارة وصيانة المناطق الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تشهد حاليا إعادة هيكلة كاملة لتتوافق مع حزمة التيسيرات الاجرائية والاصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها للتيسير على المستثمرين حيث يجري حاليا ميكنة كافة اجراءات الهيئة ليتمكن المستثمر من انهاء كافة معاملاته مع الهيئة اونلاين .

** مشروعات متميزة



من جانبه قال الدكتور روؤف غبور رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها مصر مثل قناة السويس و العاصمة الإدارية الجديدة جذبت انظار واهتمام المستثمرين حول العالم.

وأكد غبور أن مصر تمضى بثبات نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم متوقعاً ضخ استثمارات كورية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماعات المتبادلة لمجلس الأعمال المشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين و العمل على تدشين مشروعات في مختلف القطاعات وتسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.

وأشار إلى أن قيام بنك مصر بأفتتاح فرع له في العاصمة سول يعزز من حركة تدفق روؤس الأموال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في مصر وكوريا.

** مصر واجهة



وقال ميونج سو هو رئيس الجانب الكوري بمجلس الاعمال المشترك أن مصر أصبحت واجهة وقبلة للمستثمرين خاصة في ضوء المشروعات العملاقة التي تم اطلاقها مؤخراً وفى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى للحكومة. وأكد سو هو , أن مجتمع الأعمال في كوريا يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و زيادة التبادل التجارى و تدشين مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات.

وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن مجلس الاعمال المصرى الكوري من انشط المجالس المشتركة وعليه دوراً كبيراً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في البلدين.

وأضاف عيسى أن جمعية رجال الأعمال تدعم بقوة استراتيجية مجلس الأعمال المصرى الكوري وخططه من أجل زيادة معدلات الاستثمارات والتبادل التجارى.

وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عام خطوات جرئية للإصلاح الاقتصادى من خلال اصدار حزمة من القرارات والقوانين وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد تتضمن حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض قصة نجاح مصنع ال جي مصر حيث استعرض السيد دون كواك رئيس الشركة في مصر مصرحا ان استثمارات مصنع الشركة الجديد في العاشر من رمضان بلغت 150 مليون دولار في مرحلته الاولى لانتاج التليفزيونات والغسالات كاشفا عن تصدير منتجاته لـ 26 دولة متوقعا ان تصل العمالة بالمصنع 1800 عامل العام القادم