التنمية الصناعية: جار تنفيذ 565 مشروعا في قطاعات مختلفة باستثمارات 57 مليار جنيه (فيديو)

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه جار تنفيذ 565 مشروعا في قطاعات مختلفة باستثمارات 57 مليار جنيه .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”.

وأشار إلى تنفيذ 565 مشروع باستثمارات 57 مليار جنيه، توفر عمالة يصل عددها إلى 62 ألفا.

وردا على سؤال “موسى”، بشأن بدء عمل كل تلك المشاريع فعليا، أكد عبد الكريم، أن هذه الاستثمارات موجودة واستلمت أراضيها ومنهم من يعمل ومنهم من يجهز.

وأشار إلى أن 55% من تلك المشروعات تعمل على سد الفجوة الاستراتيجية، وتساهم في توفير من 25 إلى 30 مليار دولار سنويا عبر 152 فرصة استثمارية

ولفت إلى أن الـ 152 فرصة استثمارية تم عرضها على المستثمرين من قبل.

وأكد أن تلك الأرقام الخاصة بالمشاريع تحدث دوريا، مع دخول مشروعات استثمارية جديدة.