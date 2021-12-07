استثمار

التنمية الصناعية تعيد طرح مزايدة رخصة إنتاج السجائر

والزام الشركة الفائزة بانتاج مليار سجارة سنوياً للسوق المحلية
عصام عميرة 2:29 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 2:29 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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اطلعت “المال” على التفاصيل الكاملة لكراسة شروط الصادرة عن هيئة التنمية الصناعبة لإعادة طرح مزايدة رخصة جددية لإنتاج السجائر، وطالبت من مقدمي العروض دراسة كراسة الشروط والمواصفات وبدقة قبل إعداد العروض ولهم الحق في التقدم للاستفسارات قبل موعد جلسة الرد عليها في 23 ديسمبر الجاري بمقر الهيئة.

وقررت الهيئة تحديد جدول زمني لإجرارءات الطرح منها تحديد جلسة تلقي الاستفسارات يوم 16 ديسمبر 2021 بمقر الهيئة، وتحديد موعد الفض الفني 23 يناير ، وتحديد إجراء المزايدة رسميا في 3 أبريل 2022 القادم.

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وذكرت الهيئة في كراسة الشروط أنه يحق لها إلغاء المزايدة قبل البت فيها إذا تم الاستغناء عنها نهائيا او إذا اقتضت المصلحة العامة، او إذا اقترنت العروض كلها أو أغلبها بتحفظات لاتتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية التي تم طرحها.

كما يحق لهيئة التنمية الصناعية قبول أو رفض أي عرض من العروض المقدمة دون إبداء أسباب وبدون ارتباط أو مسئولية تجاه العرض.

وتابعت كراسة شروط طرح المزايدة أنه على كل متقدم أن يرفق شيك مقبول الدفع او خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة 30 مليون جنيه، وذلك كتامين لجدية الطلب.

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وتابعت هيئة التنمية الصناعبة، أن الشركة الفائزة تلتزم باتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24%، من رأس مال شركة المشروع التي سيتم إنشاؤها حال موافقة الجمعية العامة للشرقية للدخان.

كما تلتزم الشركة الفائزة بأن يكون الحد الأدني للطاقة الإنتاجية لشركة المشروع واحد مليار سيجارة سنويا بغرض البيع في السوق المحلية.

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وكانت قد أغلقت «التنمية الصناعية» باب تلقي العروض على رخصة إنتاج السجائر أغسطس الماضي، ولم يتقدم إلا عرض وحيد من الشركة المتحدة للتبغ وهي نتاج شراكة إماراتية مع شركة فيليب موريس.

وقال ابراهيم الامبابي رئيس شعبة الدخان لـ”المال”في وقت سابق، إنه لم تتقدم 3 شركات كبري بعروضها للمزايدة، وهي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، لافتًا إلى أن تلك الشركات لها عدة تحفظات على كراسة الشروط المعدلة وتشمل طلب مد مهلة تقديم العروض الفنية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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