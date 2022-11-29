«التنمية الصناعية» تعلن تيسيرات جديدة للتراخيص المسبقة لمصانع مدينة الجلود في الروبيكي

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إقرار تيسيرات كبيرة في مجال التراخيص الصناعية لمصانع الجلود بمدينة الروبيكي بنظام الترخيص المسبق للصناعات عالية المخاطر فيما يتعلق باجراءات الحماية المدنية .

قال انه تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية، والموافقة على منح التراخيص للمشروعات عالية المخاطر بالمدينة بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحماية المدنية فضلا عن تيسيرات فيما يتعلق بمنح الموافقات البيئية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة تذليل كافة المعوقات امام اصحاب #مشروعات #الجلود بالروبيكي لرفع معدلات التشغيل والانتاج بالمدينة مما يسهم في رفع القيمة المضافة ، وتحقيق التنافسية والقدرة التسويقية للمنتجات للتصدير بوصف الروبيكي مركزا اقليميا لصناعة الجلود بالمنطقة.

واشاد عبد الكريم بتضافر جهود الاجهزة الحكومية فيما بينها للوصول لافضل الحلول للتيسير على المستثمر والحرص المشترك من الهيئة والإدارة العامة للحماية المدنية للخروج بحل جذري لابرز التحديات التي تواجه مدينة الروبيكي في إصدار التراخيص للمصانع عالية المخاطر ،وكذلك التعاون المثمر مع جهاز شئون البيئة في ذات الشأن من خلال الاتفاق على الحصول على الاصحاح البيئي لمشروع الروبيكي في اطار تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للانشطة عالية المخاطر، وذلك دون الإخلال باشتراطات السلامة والبيئة والحماية المدنية، مما يحسن مناخ الاستثمار ويفتح المجال امام مزيد من ضخ #الاستثمارات في أحد اهم القطاعات الواعدة استثماريا.

مؤكدا على تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر بالمشروع في كافة مراحله بأعلى معايير التوافق البيئي ليصبح مشروعا مدينة الجلود متكاملا وصديقا للبيئة.