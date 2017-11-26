التنمية الصناعية: تعثر ٧٠٠ مصنع لأسباب متعددة بالمحافظات

- الأرقام أولية وفق بيانات ١٥ محافظة فقط ولم تقم الهيئة بالحصرمعتز محمودقالت المهندسة أمانى مؤمن ، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إن عدد المصانع المتعثرة وفقًا لأحدث إحصاء بلغ ٧٠٠ مصنع.وأضافت للمال، على هامش مشاركتها بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى

– الأرقام أولية وفق بيانات ١٥ محافظة فقط ولم تقم الهيئة بالحصر

معتز محمود



قالت المهندسة أمانى مؤمن ، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إن عدد المصانع المتعثرة وفقًا لأحدث إحصاء بلغ ٧٠٠ مصنع.

وأضافت للمال، على هامش مشاركتها بالملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات حول “دور مجتمع الأعمال فى دعم خطط الحكومة للتنمية”، أن هذا الرقم هو أولى وفقا لما ورد من بيانات ١٥ محافظة فقط ولم تقم الهيئة بتنفيذ حصر للوصول لهذا الرقم.

وأشارت مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية للاستراتيجيات والتعاون الدولى، إلى أن هناك أسبابًا متعددة للتعثر منها على رأسها أسباب مالية نتيجة مشكلات مع البنوك أو مشكلات نتيجة أسباب أخرى.