«التنمية الصناعية» تعتزم طرح 5 قطع بمنطقة الشروق فى القليوبية

تعتزم هيئة التنمية الصناعية طرح 5 قطع أراضٍ على المستثمرين بمنطقة الشروق فى محافظة القليوبية بمساحة 30 ألف متر مربع.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» أن القطع المطروحة ستكون مخصصة للاستثمار فى مجالات الصناعات الدوائية والهندسية والمعدنية، خاصة وأنها أكثر القطاعات التى تتلقى المحافظة طلبات لتخصيص أراضٍ للاستثمار بها.

وتقع منطقة الشروق الصناعية فى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، وتصل مساحتها إلى 140 فدانًا، وتضم حوالى 78 مصنعًا، منها 16 تحت التأسيس، فضلًا عن 13 قطعة أراضٍ أخرى مخصصة منذ نهاية العام الماضى فى مجالات الصناعات المعدنية والهندسية والكيميائية والنسيج والأثاث والأخشاب والطبية والعطرية والغذائية.

وأوضحت المصادر لـ«المال» أن القطع الخمس الجديدة ستكون بمساحات تتراوح من 2000 إلى 10 آلاف متر مربع، وجار تحديد سعر المتر، مضيفة أنه سيتم طرحها بنظام التمليك، خلال أسابيع بعد وضع كل الشروط الخاصة بها.

وكان آخر عملية تخصيص قامت بها هيئة التنمية الصناعية منتصف اغسطس الماضي، عبر طرح 3 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – قنا) تتضمن نحو ألف وحدة صناعية، بمساحات إجمالية تتخطى 160 فدانًا على المستثمرين فى عدة أنشطة ومجالات صناعية بنظام التمليك أو الإيجار.

وتقوم الهيئة وفقًا للمشروع القومى للمجمعات الصناعية بتسليم المستثمر الوحدة كاملة الإنشاءات، والمرافق، ويشتمل المجمع الصناعى على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع، فضلًا عن مبانٍ إدارية وخدمية ووحدة صحية وبنك ومسجد.

وتضم محافظة القليوبية 8 مناطق وتجمعات صناعية موزعة فى عدة أماكن هى الشروق الصناعية، والعبور، والصفا، والعكرشة، وباسوس، وفى مدينة بنها ومدينتى قليوب وشبرا الخيمة، والتى تعد من أقدم التجمعات بالمحافظة.