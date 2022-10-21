«التنمية الصناعية» تطرح 692 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات بمجمعين في الفيوم

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، عن طرح 692 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات بمجمعين صناعيين بمحافظة الفيوم (مجمع معدنى/ مجمع خرسانى) لأنشطة صناعية متنوعة بنظام الإيجار أو التمليك.

وكشفت الهيئة اليوم، أن الوحدات تتمـتع بالحوافــز التالية: تمويل ميسر للآلات والمعدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاهزة للتسليم الفورى والتشغيل.

وأشارت الهيئة، إلى منح تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة، وإمكانية الحصول على اكثر من وحدة بدون حد أقصى، إمكانية التمويل البنكى للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة.

وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن طرح الوحدات لمدة شهر تبدأ من يوم 23-10-2022 وتنتهي في22-11-2022

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الروابط التالية:

الهيئة العامة للتنمية الصناعية http://www.ida.gov.eg الخط الساخن 19780جهاز تنمية المشروعات https://www.msme.eg الخط الساخن 16733الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg

Ministry of Trade and Industry