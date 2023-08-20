«التنمية الصناعية» تطرح 56 ألف متر في أكتوبر الجديدة على المستثمرين

طرحت هيئة التنمية الصناعية 11 قطعة أرض فى منطقة أكتوبر الصناعية الجديدة بمساحات تتجاوز 56.6 ألف متر، ويصل سعر المتر فيها إلى ألف جنيه.

وتنشر «المال» التفاصيل الكاملة للقطع المطروحة بمنطقة أكتوبر الصناعية الجديدة، والتى يصل إجمالى قيمتها إلى قرابة 57 مليون جنيه، لتدشين مشروعات فى أنشطة مختلفة تضم الهندسية والكيماوية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن مساحة قطع الأراضى المطروحة فى أكتوبر الجديدة تبدأ من 4.8 إلى 5.4 ألف متر، فيما وفرت الهيئة سبل تعاقد مختلفة للتيسير على المستثمرين ويصل إجمالى ثمن كراسة الشروط لنحو 2300 جنيه.

وتابعت: «يأتى ذلك ضمن طروحات هيئة التنمية الصناعية لـ 790 قطعة أرض لإقامة مشروعات فى 14 محافظة تتنوع ما بين هندسية وكيماوية وغزل ونسيج و الصناعات الدوائية والغذائية، إضافة إلى مواد البناء».

وتشمل طروحات الخريطة الصناعية محافظات الصعيد بواقع 34 قطعة أرض للمنيا، و29 لأسيوط و 22 للأقصر بمنطقة البغدادى الصناعية، و29 لسوهاج موزعة على مناطق الأحايوة و الكوثر و غرب طهطا.

وتشمل الاشتراطات التى تنفرد «المال» بنشرها أن تكون الشركة المتقدمة بطلب التخصيــص مقيــدة فــى الســجل التجــارى قبــل تاريــخ الإعلان، وأن يكون المشروع داخلا ضمن النشاط الصناعى النوعى المحـدد للقطعـة المقـدم عليهـا، وأن يلتــزم المتقدم بالاشــتراطات البنائيــة المعتمــدة للمنطقــة الصناعيــة، وعــدم تجــاوز الارتفاعــات المقــررة، مــع عــدم الإخــلال بضوابط القــوات المســلحة والطيــران المدنــى.

كما شملت الشروط الالتــزام بســداد وديعــة ماليــة لا تُــرد عنــد الاســتلام تحــت حســاب أعمــال الصيانــة وإدارة المنطقــة الصناعيــة طبقــا لمــا تحــدده الجهــة صاحبــة الولاية علــى الأرض، والالتزام بأحــكام القوانيــن واللوائــح.

وتضمنت الاشتراطات أنه فــى حالــة العــدول عــن الرغبة فى طلــب التخصيــص قبــل البــت يتقــدم المســتثمر بطلــب ، ويتم مصادرة %10 من قيمة مقابل جدية الحجز ويرد الباقى له مع عدم رد قيمة كراسة الشروط والتكاليــف المعياريــة المســددة نظيــر دراســة الطلــب.

ويلتــزم المخصــص له فــى حالــة وجــود منشــآت علــى قطعــة الأرض بســداد قيمتهــا التــى يتــم تحديدهــا بمعرفــة الجهــة صاحبــة الولايــة علــى الأرض، مع الوفاء بالشروط البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي.

وأضافت المصادر أنه حال تقدم أكثر من مستثمر على قطعة أرض تكــون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للنشاط الصناعى بنظام النقاط ، ويحصل من لديه مشروع قائم خـارج المناطـق الصناعيـة ويرغب فى نقله داخلها على 25 نقطة، فيما يتم وضع 15 على الملاءة المالية.

وتابعت إن الأنشطة المستهدف توفير نقد أجنبى منها تكون لها الأفضلية، فضلا عن من يسدد قيمة الأرض نقدا بالكامل، وأيضا من يدفع بالدولار.

ويعتبـر طلـب الحجـز لاغيا فـى حالات كون المتقدم بدون سجل تجارى أو كيان ما زال تحت التأسيس ، أو وجود أكثر من طلب مقدم بذات الكيان القانونى خلال الطرح.

كما تلغى الطلبات المقدمة على قطاع صناعى مخالف لنشاط المشــروع المزمع إقامته و يستثنى من ذلك طلبات التوسعات الملاصــقة، وكذلك المقدمـة ممـن سـبق تخــصيص أراضٍ صناعــــية لهـم – ولـم يصـــدر لمشــروعاتهم رخص تشغــيل دائمة .

كما تلغى الطلبات المقدمـة ممـن سبق لهـم التنـازل عـن أراضٍ صناعية خــلال الخــمس سنوات السابقة من تاريـخ الطــرح.

وذكرت الكراسة أن أسلوب السداد يتضمن اســتكمال قيمــة مبلــغ جديــة الحجــز مــا يســاوى %25 مــن إجمالــى ثمــن القطعــة المخصصة كدفعــة مقدمــة.

ويتضمن الجدول الزمنى للمشروعات التقدم بطلب استخراج رخصة خلال 4 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى 6 أشهر كحد أقصى لاستخراجها.

ويتم الانتهاء من جميع أساسات المنشأ الصناعى خلال 12 شهرًا كحد أدنى بعد التقدم بالتصميمات، على أن يتم التنفيذ والتقدم بطلب رخصة تشغيل خلال 30 شهرا، بالإضافة إلى إنهاء المشروع بالكامل وبدء الانتاج خلال 36 شهرا.