التنمية الصناعية تطرح 3 ملايين متر أراضٍ

■ مفاضلة بين «المطور الصناعى» و«المجتمعات العمرانية» لتولى عمليات الترفيقعمر سالمتعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح نحو3 ملايين متر مربع أراض، تم تحديدها منذ أيام بمدينة السادات، على المستثمرين، خلال يونيو المقبل.وكشفت مصادر مسئولة لـ«المـال»، أ

■ مفاضلة بين «المطور الصناعى» و«المجتمعات العمرانية» لتولى عمليات الترفيق

عمر سالم

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح نحو3 ملايين متر مربع أراض، تم تحديدها منذ أيام بمدينة السادات، على المستثمرين، خلال يونيو المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة لـ«المـال»، أن الهيئة لم تحسم نظام تجهيز تلك الأراضى، لافتة إلى وجود سيناريوهان، أحدهما الطرح للمطور الصناعى، والثانى إسنادها لهيئة المجتمعات العمرانية، لتتولى عمليات الترفيق.

والمطور الصناعى، هى شركات تتولى مسئولية تطوير الأراضى، والمناطق، والمجمعات الصناعية، وإمدادها بالمرافق اللازمة، وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية، وأعمال الصيانة، والتسويق، وإدارة المنطقة، والترويج محلياً وعالمياً، عبر مناقصات تطرحها هيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت المصادر أن قيام «المجتمعات العمرانية» بالتطوير هو السيناريو الأقرب، بهدف الإسراع بعمليات الترفيق بتكلفة منخفضة، ما يسمح بتوفير الأراضى للمستثمر النهائى بأسعار مناسبة، لن تزيد عن 800 جنيه للمتر.

وأضافت أن الأراضى سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع مجالاتها، موضحة أن الهيئة تسعى لتوفير الأراضى فى أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة نسبة مساهمة هذا القطاع الهام فى الناتج المحلى.

وكان أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، قال فى تصريحات سابقة أن الهيئة تعتزم طرح 60 مليون متر مربع أرض صناعية بحلول عام 2020، فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لتوفير أرض مرفقة للمجتمع الصناعى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 25 مليون متر مربع حتى الآن.

فى السياق ذاته اقتربت الهيئة من حل الأزمة القانونية الخاصة باستبدال قطعتى أرض على مساحة 4 ملايين متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، فازت بهما شركتى «السويدى بى آر باركس»، و«بيراميدز»، العاملتين بمجال التطوير الصناعى، ومن المقرر بحسب المصادر، حسم الأزمة نهائيا منتصف الشهر المقبل.

كانت 6 شركات قد تقدمت بعروض فنية ومالية لهيئة التنمية الصناعية، للحصول على 4 ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان، نوفمبر الماضى، وتم الترسية على الشركتين، قبل أن تعلن الهيئة عن تغيير أماكن القطعتين ما أدى لتأجيل توقيع عقود الترسية لمدة 3 شهور.