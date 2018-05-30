«التنمية الصناعية» تطرح 26.5 مليون متر أراضٍ بالسادات وبرج العرب

محمد ريحان وأحمد اللاهونى:تخطط الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح نحو 26.5 مليون متر مسطح على شركات المطور الصناعى حتى عام 2020، منها 13 مليونا بمدينة السادات، و13.5 ببرج العرب.وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال حفل إفطار نظمته الهيئة اليوم لصحفيي وزارة التجار والصناع

محمد ريحان وأحمد اللاهونى:

تخطط الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح نحو 26.5 مليون متر مسطح على شركات المطور الصناعى حتى عام 2020، منها 13 مليونا بمدينة السادات، و13.5 ببرج العرب.

وقال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال حفل إفطار نظمته الهيئة اليوم لصحفيي وزارة التجار والصناعة، إن الهيئة ستبدأ أول طرح للأراضى المستهدفة خلال شهر ونصف.

وتولت الهيئة مسئولية تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة فى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة، تم طرح 31.5 مليون م2 منهم على المستثمرين خلال الفترة الماضية، منهم 8 ملايين م2 طرحهم من خلال القطاع الخاص فى إطار برنامج المطور الصناعى الذى أثبت نجاحا كبيرا فى مساندة جهود الدولة لتوفير أراض صناعية مرفقة.

وعادت هيئة التنمية الصناعية، للعمل بنظام المطور الصناعى “مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية تتولى مهمة ترفيق الأراضي” خلال أبريل 2017، بطرح 4 ملايين متر مربع بمدينتى العاشر من رمضان والسادات، وذلك بعد أن انتهت من مجموعة ضوابط جديدة لاستئناف العمل به، منعا للمغالاة وتلبية لاحتياجات المستثمرين.

يشار إلى أنه تم بدء العمل بنظام المطور الصناعى لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراضٍ صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 منطقةً، تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى مناطق “العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب”.