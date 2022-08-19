التنمية الصناعية تطرح 1000 وحدة جاهزة وكاملة المرافق فى 3 مجمعات بالصعيد

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات فى 3 مجمعات صناعية بالصعيد فى محافظات (قنا – أسيوط – أسوان) بمساحات متعددة لمختلف الأنشطة الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة.

وكشفت الهيئة عن توافر عدد من الوحدات بالمرحلة الثانية فى (7) مجمعات صناعية بمحافظات (البحر الأحمر – الغربية – بنى سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – ومدينة السادات) بمساحات متعددة تبدأ من 48م2 فى مختلف المجالات الصناعية

واشارت الهيئة إلى أن الوحدات تمـتع بالحوافــز التالية: تمويل ميسر للآلات والمعدات من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجاهزة التشطيبات، وإمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة بدون حد أقصى.

وأوضحت أن الحوافز تشمل تيسيرات فى استخراج التراخيص الصناعية للوحدة، إمكانية التمويل البنكى للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وإعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام

يتم التقدم ببطاقة الرقم القومى (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية / الممثل القانونى الأصلى للشركة)، وتسحب الكراسات ابتداءًا من يوم 23/8/2022م .

ويتم التقدم بالطلبات فى خلال 15 يوم الأولى من كل شهر، على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة على أن يتم سحب الكراسات والتقدم من خلال كلاً من المقر الرئيسى للهيئة وفروعها وكذلك فروع الجهاز التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

تطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127)، وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg

لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الروابط التاليةالهيئة العامة للتنمية الصناعية http://www.ida.gov.eg الخط الساخن 19780جهاز تنمية المشروعات https://www.msme.eg الخط الساخن 16733الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg