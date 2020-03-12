«التنمية الصناعية» تستهدف 300 مليون جنيه أرباحاً العام الحالى

تستهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحقيق أرباح بنحو 300 مليون جنيه خلال العام المالى 2019/2020.

قالت مصادر بالهيئة لـ«المال» إن موازنتها التخطيطة تستهدف 300 مليون جنيه أرباحًا، دون المتوقع أن تحقق قيمة أعلى من ذلك كما حدث فى العام الماضى، الذى كانت تستهدف فيه 250 مليونًا لكنها حققت 400 مليون.

وارتفعت أرباح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنحو %100 لتسجل 400 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بنحو 200 مليون خلال 2017/2018، وفقًا لما كشفته مصادر مسئولة بالهيئة لـ«المال».

وبحسب المصادر فإن الهيئة حققت أرباحها من الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص، وحصيلة نشاطها مقابل الرخص التى تمنحها والتكاليف المعيارية.

يذكر أن «التنمية الصناعية» تلقت نحو 1000 طلب من مستثمرين على قطع أراضى المرحلة الثانية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى فى شهر واحد – منذ بداية الطرح فى 14 يناير وحتى منتصف فبراير الماضى -، وفق تصريحات لمصادر بوزارة الصناعة.

وأعلن المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة فى 14 يناير الماضى عن فتح باب بيع كراسات شروط المرحلة الثانية للأراضى الصناعية الجديدة التى تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعى، وشملت طرح 1705 قطع كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة فى 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألفا.