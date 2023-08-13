التنمية الصناعية: ترخيص أكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية في نحو عام (فيديو)

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم إصدار رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع خلال أكثر من عام.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”.

وأوضح عبد الكريم أن الهيئة أصدرت رخص تشغيل خلال عام لأكثر من 7 آلاف و166 مصنعا على مستوى الجمهورية، في الفترة من 3-7-2022 وحتى الآن.

وأضاف أن هذه الرخص تصدر عن طريقين إما بالإخطار أو مسبق، وتم إصدار 179 رخصة مسبق، وهذه رخص عالية المخاطر للمصانع الكبيرة.

ولفت إلى أنه تم إصدار رخص تشغيل، لـ 1665 مصنع في مجال الغذاء، و 1523 كيماوية، و 1527 هندسية.

وأكد أن الرخص تصدر حاليا في وقت قياسي، مشيرا إلى أن أحد الرخص تصدر خلال 20 يوما بعدما كانت تصل فترتها بين 6 أشهر وعام.