التنمية الصناعية تحذر من تسقيع الأراضي والمتاجرة فيها

عمر سالم:

شددت هيئة التنمية الصناعية، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، علي التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة بتخصيص أراض صناعية لهم عامي 2016 و 2017 بجميع الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضي التي طرحتها الهيئة في المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات .. وغيرها من المدن والتي شملتها عملية الطرح .



و أعلن رئيس الهيئة عن سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلي رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل علي الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح.

وأكد أن أي تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة لكونه مخالفا لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً , وإعادة طرحها .

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة في محاربة الاتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها , موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبول وسنواجهه بكل حزم , لاسيما أن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم.

وأوضح أن توجهات الدولة تقضى بالإسراع في إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل, وأصبحت التنمية الصناعية أمرا حتميا كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة, مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف و لم نعد نملك رفاهية الوقت .

و أكد أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد , و قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراض كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة, فضلا عن طرح ما يقرب من 8 ملايين م2 أراض للمطور الصناعي, وذلك في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.