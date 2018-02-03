التنمية الصناعية تتلقى طلبات لتنفيذ 90 مشروعاً

متابعات:كشف المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تلقى الهيئة لنحو 90 طلب استثمارى للتوسع وضخ رؤوس أموال جديدة بعدد من الفرص الاستثمارية التى أتاحتها وزارة التجارة والصناعة بخريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها بنهاية العام الماضى 2017.أشار إلى أن الهيئة تجرى حاليا در

متابعات:

كشف المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تلقى الهيئة لنحو 90 طلب استثمارى للتوسع وضخ رؤوس أموال جديدة بعدد من الفرص الاستثمارية التى أتاحتها وزارة التجارة والصناعة بخريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها بنهاية العام الماضى 2017.

أشار إلى أن الهيئة تجرى حاليا دراسة تلك الطلبات الجادة تمهيداً للبت فيها ودخولها حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، منوها إلى أن الهيئة قامت بمراجعة عدد كبير من الطلبات خلال الفترة الماضية وتنقيحها من الطلبات غير الجادة لتستقر على الـ 90 طلب المقرر تنفيذها بعدد من المحافظات.

وتضم خريطة الاستثمار الصناعى 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية رئيسية وهى الهندسى والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والقطاع المعدنى وصناعة الجلود والصناعات النسيجية.

تابع عبدالرازق، أن الهيئة تقدم كافة الدعم الفنى اللازم للشركات لتنفيذ مشروعاتها فى فترة زمنية وجيزة، خاصة عقب صدور قانون التراخيص الصناعية الذى قلص زمن إصدار التراخيص لتكون بالإخطار فى بعض الصناعات ونحو أسبوعا فى الصناعات عالية المخاطر بدلا من 600 يوماً فى الماضى.

لفت إلى أن الهيئة لا تسعى لطرح أية رخص استثنائية جديدة بقطاعات الحديد والأسمنت وأن يتم الموافقة على أى عرض جاد من المستثمرين لتنفيذ أية مشروعات بتلك القطاعات وفقا لمدى احتياج كل قطاع لها، مشيراً إلى أن الهيئة تتواصل مع مجلس الوزراء لإعادة طرح الـ11 رخصة أسمنت التى طرحتها الهيئة للمستثمرين خلال العام الماضى والتى لم تلق إقبالاً كبيراً من المستثمرين.