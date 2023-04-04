«التنمية الصناعية» تبدأ تلقى طلبات تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة 9 أبريل

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تلقى طلبات تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، اعتبارا من 9 أبريل الحالى، حسبما كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت السبت الماضى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون يجيز «للتنمية الصناعية» خلال مدة أقصاها 3 سنوات تبدأ من العام الحالى، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت غير المرخص لها، بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية والضوابط المقررة فى هذا الشأن.

وقال «عبد الكريم» إن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة سيساعد المصنعين فى الحصول على رخصة تشغيل للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وأشار إلى أن القانون يمنح أيضاً المنشآت الصناعية غير المقننة فرصة للحصول على تصريح تشغيل مؤقت، لمدة عام، ويكفل لصاحبه جميع الحقوق التى تحظى بها نظيرتها الرسمية، على أن يقوم خلال هذه الفترة بتوفيق أوضاعه، والتأكد من تحقيق الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة بهذا الشأن.

وأضاف عبد الكريم أنه بمجرد تقديم صاحب المنشأة الصناعية ما يضمن تحقيق الاشتراطات السابقة، يقوم فريق من الهيئة بالتوجه للمعاينة؛ ثم يصدر القرار بمنحه ترخيصًا دائمًا من عدمه، حسب ما ينتهى إليه الفحص.

وعن منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية حق تنفيذ هذا القانون لمدة 3 سنوات فقط، قال «عبد الكريم»، إنها مدة كافية وتسمح لعدد كبير من المنشآت الصناعية بالتقدم للحصول على طلبات تقنين الأوضاع، لافتًا إلى أن زيادة المدة على 3 سنوات، يسبب حالة من التراخى فى التقدم للحصول عليها.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تنفيذ هذا القانون، حيث طُبق قبل ذلك فى عام 2018 لمدة سنة واحدة، مفيدًا بأن %65 من الشركات التى تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها حصلت بالفعل على ترخيصات دائمة؛ ما أثرى القطاع الصناعى فى مصر حينها بعدد كبير من المنشآت، متوقعا زيادة هذه النسبة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.