التنمية الصناعية تبحث مع وفد صينى تطوير المناطق الصناعية

المرسى عزتاستقبل المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدا صينيا رسميا من شركة CFLD " العملاقة المتخصصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى " التابعة للحكومة الصينية برئاسة الين ما المدير الإقليمى للشركة فى مصر وبحضور لى جينفو سكرتير عام اللجنة الحك

المرسى عزت

استقبل المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفدا صينيا رسميا من شركة CFLD ” العملاقة المتخصصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى ” التابعة للحكومة الصينية برئاسة الين ما المدير الإقليمى للشركة فى مصر وبحضور لى جينفو سكرتير عام اللجنة الحكومية للإصلاح والتنمية الصينية والمسئول عن تنفيذ استراتيجية الحزام والطريق، وقد ضم الوفد أيضا ممثلى عدد من الشركات الصينية المتخصصة فى الصناعات التكنولوجية المتطورة والطاقة الجديدة ومواد البناء.

وقال المهندس أحمد عبد الرازق إن الاجتماع يأتى امتدادا للمباحثات التى بدأتها وزارة التجارة والصناعة مع شركة ” سى اف ال دى الصينية لإنشاء المدن الصناعية المتكاملة وتطوير الأراضى” وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة والهيئة لتطوير وتنمية المناطق الصناعية والتعرف على امكانيات الشركة للاستفادة من خبراتها الكبيرة فى هذا المجال، وبحث كيفية الإسراع فى تنفيذ أهداف الجانبين المشتركة، كاشفا أنه جار دراسة عدد من الأراضى المقترحة لتطوير مجتمعات صناعية متكاملة صديقة للبيئة.

وتعتبر “طوق واحد – طريق واحد” مبادرة طموحا قام باطلاقها الرئيس الصينى شى جين بينغ عام 2013، وتهدف لربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا من خلال تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط عشرات الدول حول العالم.