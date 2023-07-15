«التنمية الصناعية» تبحث طلب شركة لإنتاج أخشاب الـHDF باستثمارات أمريكية تقدر بـ5 ملايين دولار

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم مع وفد شركة امريكية لبحث طلب الشركة لاقامة مصنع لانتاج الارضيات واخشاب الـHDF على مساحة تقديرية 35 الف م2، باستثمارات مبدئية تقدر بـ 5 ملايين دولار، وذلك بحضور نجيب نمور (من اصل لبنانى) رئيس شركة نمور للارضيات والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من حزمة التيسيرات غير المسبوقة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والاجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية والتي شكلت طفرة في مناخ الاستثمار في البلاد لاسيما مع المشروعات الكبرى في البنية التحتية والتطوير الكبير الذي شهدته مصر في شبكات المرافق من طرق ومياه وصرف.

وأضاف عبد الكريم أن مصر تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم مما جعلها منفذا محوريا لاسواق تقدر بـ 2 مليار نسمة وتمثل قاعدة صناعية إقليمية لتلك الاسواق، وذلك بجانب توفر الايدي العاملة، لافتا الى ان الهيئة لن تتوانى عن تقديم كافة التيسيرات والدعم لبدء استثمارات الشركة بمصر في أسرع وقت.

من جهته، صرح نجيب نمور رئيس الشركة بان فرص نجاح استثمارات الشركة كبيرة في ظل المناخ الاستثماري الجيد والمواتي الذي تتمتع به مصر حاليا.

موضحا ان المصنع سيقام على أعلى المعايير التكنولوجية لتصنيع منتجات اخشاب ال HDF بانواعه مثل ال SPC المقاوم للماء وغيره من المنتجات، مشيرا الى ان الشركة لديها خطة كبيرة في التوسعات المستقبلية حال انشاء المصنع مؤكدا ان الشركة تنوي تصدير انتاجها للخارج وخاصة للسوق الامريكية.